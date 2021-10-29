В Кремле сказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей от COVID
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Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля, его должны принимать специалисты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов», – сказал он, отвечая на вопрос, как в администрации главы государства относятся к введению обязательной вакцинации детей от коронавируса и QR-кодов.
«Это не прерогатива Кремля», – цитирует Пескова ТАСС.
Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
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