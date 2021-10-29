 

В Кремле сказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей от COVID

29.10.2021, 13:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРешение по вопросу об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля, его должны принимать специалисты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов», – сказал он, отвечая на вопрос, как в администрации главы государства относятся к введению обязательной вакцинации детей от коронавируса и QR-кодов.

«Это не прерогатива Кремля», – цитирует Пескова ТАСС.

Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.



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