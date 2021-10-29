 

Кремль переадресовал в Минтранс вопрос о просьбе авиакомпаний США

29.10.2021, 13:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в Министерство транспорта вопрос о просьбах авиакомпаний США обеспечить право на пролеты над Россией.

«Я вам рекомендую обратиться в Минтранс», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к госдепартаменту с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России.

Американские авиакомпании запросили дополнительные разрешения на пролет над территорией РФ, подтвердил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров, уточнив, что речь идет не о транссибирских перелетах. С чем связана необходимость предоставления дополнительных разрешений на полеты, не уточняется.

В письме отраслевого объединения отмечается, что многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка. Без дополнительных прав авиаперевозчики «будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2».

Со ссылкой на госдепартамент агентство Reuters сообщило, что на прошлой неделе РФ уже одобрила запрос на дополнительные рейсы. В компании United заявили, что их спрос в дополнительных рейсах удовлетворен, но, как утверждает Рейтер, некоторым перевозчикам все еще нужны дополнительные разрешения для полетов в Индию, страны Азии и Ближнего Востока.



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