Форма губ может рассказать о характере их обладательницы

Знаете ли вы, что по форме губ можно определить характер любого человека? Это часть науки физиогномики, и многие люди отмечают, что эксперты из этой сферы дают действительно точные характеристики. Проверьте, соответствует ли вам или вашим знакомым то или иное описание.

Вот особенности характера женщин в зависимости от формы их губ.

Полные губы, большой рот

Эту представительницу прекрасного пола можно смело называть авантюристкой. Это требовательная и капризная женщина: если она чего-то хочет, то нужно тотчас удовлетворить ее желание. Нередко она хочет всего и сразу.

Мужчинам нужно быть начеку. Если такая дама что-то требует и не получает желаемого от избранника, то берет пальму первенства в свои руки.

Полные губы, маленький рот

Эта женщина живет эмоциями. Она очень сентиментальна, ранима, чувствительна. В душе является романтиком, верит в самое светлое будущее. Может терпеть много разочарований из-за своей доверчивости. Проблем у нее на порядок больше, нежели у ее друзей. Ей не хватает практичности и прагматизма.

Верхняя губа тоньше нижней

Эта женщина — загадка для всех мужчин. Есть в ней что-то пленительное и притягательное, поэтому она всегда привлекает к себе внимание противоположного пола. Является яркой индивидуальностью, обладает прекрасным чувством вкуса и стиля. Может создать необычный образ, по которому ее будут узнавать окружающие. Не представляет своей жизни без мужского внимания. Ее можно назвать обворожительной кокеткой.

Нижняя губа тоньше верхней

Эта женщина по натуре является лидером. Слабые мужчины ее раздражают. Она способна всего добиваться самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. При принятии решений руководствуется исключительно здравым смыслом, а не эмоциями. Обычно добивается карьерный высот. Упряма и своенравна.

Вздернутая губа

Креативная женщина, очень творческая натура. Может реализоваться в любой сфере искусства: стать актрисой, писателем, фотографом, танцовщицей, певицей и т. д. Обычно со всеми людьми поддерживает хорошие отношения, умеет располагать к себе с первого взгляда. Бесконфликтна, «на своей волне».

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Узкие губы, большой рот

Эта женщина по натуре является реалистом. Прагматична, умна, расчетлива, любит планировать все наперед. Ей не нравится, когда что-то идет не по плану. Запаслива, экономна, бережлива, знает, чего хочет. Настойчиво и упорно идет к своей цели. Ей чужда спонтанность, она не любит сюрпризов. Ценит стабильность и надежность. Может показаться скучноватой.

Узкие губы, маленький рот

Своенравная и скандальная женщина, для которой вся жизнь — это борьба. Она постоянно кому-то что-то доказывает. Вплоть до того, что может даже работать бесплатно, чтобы убедить окружающих, что может преуспеть в той или иной сфере. Для нее важен не столько результат, сколько процесс.

В ней кипит столько энергии, что другим и не снилось. Такая женщина очень деятельна, активна, никогда не сидит на месте. Несмотря на вспыльчивый темперамент, по натуре является оптимисткой. Обожает дух конкуренции и соперничества. Может подавлять более слабых личностей.