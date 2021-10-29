Валерий Рашкин: “Лося мне подбросили”

“Раньше они подкидывали неугодным наркотики, теперь вот лосей” — так прокомментировал свое задержание депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он был пойман в Саратовской области с мертвым лосем в машине, парламентария обвиняют в незаконной охоте.

По сообщениям СМИ, Рашкина задержали в нетрезвом виде, гнавшимся за лосем на машине.

“Мы видели как лось как-то странно бежит и отреагировали”, – рассказали журналистам полицейские, задержавшие Рашкина.

Сам же депутат свою вину отрицает. Свое задержание он связывает со своей оппозиционной деятельностью и намерен обратиться в ЕСПЧ и по поводу обвинений в убийстве лося.

“Ну какие лоси? Вы в своем уме? Я люблю ходить на кабана”, – ответил на обвинения Рашкин.

Представители КПРФ и лично Геннадий Зюганов от комментариев отказались. “В лесу плохо ловит”, – заявил лидер коммунистов и сбросил трубку.

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