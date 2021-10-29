Скандалы: Ковид всё спишет

Почему во время коронавируса взлетели цены на лекарства и кому выгодно продавать их государству

Ковид больно ударил по разным отраслям экономики, однако озолотил фармацевтику. Цены на лекарства под разными предлогами повышают и стараются продать их через госзакупки. Кто на этом зарабатывает?

— Оставляю вам препараты для лечения — «Коронавир», «Эликвис», — заканчивает визит в семью москвички Марины врач из местной поликлиники. Её не обошёл коронавирус. Теперь предстоит лечение. Препараты, которые оставил врач, — бесплатные для Марины. За них платит бюджет. Между тем только «Коронавир» в аптеках стоит 5–6 тыс. рублей, а «Эликвис» — 2,5 тыс. Первый препарат — новый, вышел на рынок во время пандемии. Его производит «Р-Фарм» бизнесмена Алексея Репика. Другой продаётся в России давно. Это препарат для предотвращения образования тромбов, который стал необычайно популярным в пандемию. Цена на него постоянно растёт. До пандемии он стоил 2,2 тыс. рублей.

«Эликвис» производится международными компаниями Bristol Myers Squibb и Phizer. Дистрибьюцией препарата занимается в России та же «Р-Фарм». В 2021 году она заключила 55 госконтрактов на поставку «Эликвиса» на общую сумму 303,5 млн. рублей.

Согласно опросу DSM-group — маркетингового агентства, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, треть россиян сегодня испытывает трудности с покупкой лекарств. В 2021 году выросла безработица — и реальные доходы населения упали ниже уровня 2013 года. При этом значительно выросла доля госзакупок в фармацевтике — только в прошлом году для борьбы с ковидом, по грубым подсчётам, государство закупило около 42 млн упаковок различных лекарств на сумму свыше 32 млрд рублей. Эти лекарства больные получают бесплатно.

Благодаря госзаказам фармацевтические корпорации жируют. Казалось бы, это должно способствовать снижению цен, однако они только растут. Сильнее лекарств подорожали лишь ювелирные изделия, что объясняется ростом цен на драгоценные металлы.

По данным аналитической компании RNC Pharma, только за первое полугодие 2021 года 25 самых востребованных в России лекарств подорожали на 25%. По данным Росстата, в августе 2021 года объём рынка лекарств в России составил максимальные 50,7 млрд руб. — это на 22% выше июльских показателей и на 32% выше показателей августа прошлого года.

Подарки от доктора

Во время пандемии в народе стали популярны различные лекарства, среди которых в последнее время замечен малоизвестный «Триазавирин» — бестселлер среди российских препаратов. Недавно лекарство вошло в протоколы лечения ОРВИ в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Его создатели не стесняются рекламировать его как «убийцу ковида». В одном из рекламных материалов утверждалось, что «доблестные химики-разработчики и убеждённые разработчиками «Триазавирина» парамедики начали применять препарат на себе и своих детях. Все как один отмечают небывалый прилив сил…».

В прошлом году продажи «Триазавирина» только в одной Свердловской области выросли на 3463%. И вместо того, чтобы сделать лекарство доступным, производители взвинтили цену — раньше в аптеках он стоил около 800 рублей, а теперь средняя розничная цена составляет 1300 рублей. Это подорожание более чем на 60 процентов. Дирекция завода «Медсинтез», который производит «Триазавирин», объясняет скачок цен подорожанием химического сырья — мол, цена на изопропиловый спирт увеличилась на 80%.

Интересно, что повышение цен на сырьё не помешало «Медсинтезу» увеличить в 2020 году свою чистую прибыль почти в семь раз. Согласно данным СПАРК, предприятие заработало 284,4 млн рублей, в 2019 году — 42,8 млн рублей. В конце июня Минздрав присвоил «Триазавирину» безрецептурный статус отпуска из аптек, а также существенно расширил показания для его применения в отношении вирусных инфекций. Новый статус препарата может ещё больше озолотить семью депутата Госдумы Александра Петрова, которому принадлежит «Медсинтез». При этом для государства и потребителя цена может вырасти ещё больше — спрос растёт.

Какие лекарства ещё подорожали

«Триазавирин» не входит в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), поэтому его стоимость вправе устанавливать производитель. А вот цены на лекарства из социального списка жёстко регулируются Минздравом. 31 октября 2020 года Правительство РФ приняло специальное постановление № 1771, согласно которому Минздрав с согласия ФАС может повысить цены по заявкам производителей, если выявится дефицит или хотя бы риск дефицита препаратов из списка ЖНВЛП.

Осенью прошлого года с окраин страны посыпались сообщения о дефиците жизненно необходимых лекарств, после чего цены на них начали расти. Например, цена на «Умифеновир» из списка, известный под маркой «Арбидол», за год выросла более чем на 20%. Государству такое повышение обошлось дорого — в 2020 году препарат закупили госучреждения на 270,2 млн рублей. В 2021 году на сайте госзакупок значатся госконтракты на «Арбидол» более чем на 300 млн рублей. Упаковку «Арбидола» (100 мг 20 шт) можно сегодня приобрести за 550 рублей. До пандемии он в среднем стоил на сто рублей дешевле.

Повысились цены и на другие препараты из ЖНВЛП. Например, согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, цены на антисептик «Хлоргексидин» выросли за год где-то на 22,4%, несмотря на то что это вещество бесполезно против вирусов. Сейчас 100 мл «Хлоргесидина» стоит от 15 рублей, до пандемии можно было купить за 10–12 рублей. Аспирин подорожал на 24,7%, йод — на 24,3%, анальгин — на 20,5%. Препараты на основе «Осельтамивира» — «Тамифлю» и «Номидез» — подорожали примерно на 20%. Капсулы «Тамифлю» (75 мг 10 шт.) продаются сегодня за 1100 рублей. До пандемии цена была на двести рублей дешевле.

Только с начала этого года, согласно данным «Фармацевтического вестника», ФАС согласовала с Минздравом повышение цен на более чем три десятка жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), представленных 61 торговым наименованием. Цены повышают и на дешёвые, и на дорогие лекарства. Самая низкая стоимость у бронхолитического препарата «Аминофиллин». Упаковка таблеток производства Борисовского завода медицинских препаратов после повышения цены стоит 13,33 руб. Это дороже почти на 40 процентов. Раньше она стоила 9,65 руб.

Будут и дальше расти

По прогнозам DSM-group, объём фармацевтического рынка России вырос за 2020 год более чем на десять процентов по сравнению с предыдущим. Согласно информации Zdrav.Expert, с января 2020 года по январь 2021 года средняя цена упаковки лекарства выросла на 14,1%.

В этом году ситуация ещё хлеще — по данным FinExpertiza, в первом квартале 2021 года розничные цены на лекарства выросли на 9,4% относительно аналогичного квартала 2020 года, что в 1,7 раза превышает инфляцию (5,55%). В российских регионах рост цен доходил до 18% — особенно отличилась Тамбовская область. Рост цен на лекарства с учётом инфляции оказался для первого квартала рекордным за последние шесть лет.

В июле этого года ФАС предложила должностным лицам воздержаться от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства, так как они могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты.

Однако буквально на днях директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил в СМИ о том, что цены на лекарства продолжат расти:

— Остаётся фактор укрепления спроса в ходе увеличения заболеваемости. Тут, к сожалению, прогноз пока довольно неблагоприятный: заболеваемость растёт, а это неизбежно будет сказываться на спросе и росте цен.

В качестве причин роста цен на медикаменты эксперт видит ажиотажный спрос на отдельные препараты, влияние системы маркировки и пересмотр цен на препараты из списка ЖНВЛП.

Станислав Сенькин