Скандалы: Контрагенты потребовали от «Уралвагонзавода» 6 миллиардов

Предприятие 8 лет не может достроить цех для производства танков в Нижнем Тагиле

Многолетний конфликт «Алтайвагона» и «Уралвагонзавода» из-за производства инновационных вагонов вышел на новый виток: структура «Ростеха» в судах доказала правомерность требования компенсации за использование разработанной компанией тележки для подвижного состава, однако размер выплат суд сократил в 4 раза.

Встречно вагоностроители из Новоалтайска взыскивают сотни миллионов с УВЗ, который выпускает железнодорожную технику, похожую на запатентованные «Алтайвагоном» инновационные полувагоны, а на рынке говорят, что «контрагенты «Уралвагонзавода» часто вынуждены добиваться выплат только через суд». За три года госкомпания получила сотни исков на миллиарды рублей, и крупный объем требований связан со срывом исполнения гособоронзаказа. Завод по настоящее время, например, испытывает трудности с созданием новейшего механосборочного производства для выпуска спецтехники по заказу Минобороны РФ, и уже третий подрядчик провалил строительство цеха 120 БИС. Контрагенту, название которого госкорпорация засекретила, дважды продляли сроки достройки объекта, но контракт, который должны были завершить в августе, и в настоящее время значится как неисполненный.

АО «Алтайвагон» потребовало выплаты более 482 млн рублей с АО «НПК «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех»). Предприятие из Новоалтайска настаивает, что УВЗ обязан заплатить компенсацию за нарушение в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года исключительного права на полезную модель полувагона, охраняемую патентом.

«Алтайвагон» запатентовал разработку своих сотрудников еще в мае 2015 год, и Арбитражному суду Свердловской области придется дать оценку правомерности начисления штрафных санкций.

«Первоначально войну за разработки начал именно «Уралвагонзавод», – говорят эксперты рынка. Компания, как выяснилось, требовала от «Алтайвагона» выплатить около 140 млн рублей в рамках спора об исключительных правах на изобретение. Вагоностроители Нижнего Тагила уверяли, что алтайцы, не имея собственной тележки для полувагонов, использовали их запатентованную разработку для производства 4,8 тыс. единиц подвижного состава. Претензии касались периода с мая 2018 по февраль 2019 года.

«До этого момента у сторон было соглашение, по которому «Алтайвагон» мог использовать тележку в своих разработках. Когда к руководству УВЗ пришел «Ростех», было решено разорвать договор и заключить новый, более дорогой. Роялти планировали увеличить в 10 раз, но договориться им так и не удалось. С 2019 года на базе конструкторской документации РЖД «Алтайвагон» стал производить собственную основу для инновационных полувагонов», – рассказал эксперт отрасли.

В суде «Уралвагонзавод» настаивал не только на выплате компенсации, но и на изъятии с рынка произведенных полувагонов. Второе требование было отвергнуто судом, а в случае же с компенсацией требования удовлетворили, несмотря на заявления «Алтайвагона» о том, что НПК патентовала не тележку в сборе, а отдельные ее конструкционные элементы. Правда, перечислен УВЗ будет не весь объем требований, а 36 млн рублей. Решение апелляционного суда уже вступило в силу.

Между тем не только «Алтайвагон» пытается взыскать средства со структуры ГК «Ростех». За последние три года, по данным единой картотеки арбитражных дел, в отношении УВЗ было подано более 600 исков с требованиями на 6 млрд рублей. Среди таких заявителей, к примеру, Минобороны РФ. В рамках последнего иска на 39 млн рублей, ведомство требует выплаты неустойки в рамках гособоронзаказа.

Так, в кассационную инстанцию в настоящее время ушел спор между УВЗ и компанией «РАМЭК-ВС». В 2019 году подрядчика из Санкт-Петербурга привлекли на достройку механосборочного цеха 120 БИС. О строительстве объекта для производства современного вооружения, в том числе танка «Армата», менеджмент УВЗ говорил еще с 2013 года. Тогда цех и оборудование оценивали в 7 млрд рублей. Магнитогорская компания «Прокатмонтаж» выполнила работы на 1,55 млрд, но контракт с ней расторгли. В 2016 году НПК решила заморозить стройку, а спустя три года работы было решено возобновить.

Сотрудничество с «РАМЭК-ВС» разорвали в одностороннем порядке со ссылкой на отставание от графика работ в Нижнем Тагиле. Заказчик даже взыскал с банка-гаранта более 200 млн рублей за невыполненные в срок обязательства, но после этого подрядчик потребовал от УВЗ выплаты 340 млн рублей, из которых 243 млн рублей – неосновательное обогащение, а остальное – понесенные убытки и процент за пользование чужими денежными средствами.

Требования удовлетворили только частично, обязав «Уралвагонзавод» заплатить около 63 млн рублей. В апелляции дело было пересмотрено, размер взысканий сократили до 40 млн рублей.

Отметим, три смены подрядчиков, судебные тяжбы и заверения, что механосборочный цех для производства спецтехники «строят в соответствии с графиком», не помогли УВЗ ввести объект в эксплуатацию ни в 2020 году, как это было прописано в контракте на 453 млн рублей, ни 30 апреля 2021 года, ни в августе, как это было предусмотрено в двух последних допсоглашениях. По данным портала «Госзакупки», контракт на завершение строительства цеха 120 БИС по-прежнему находится на исполнении.

Мария Шароглазова