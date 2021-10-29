 

FAZ – Берлинская стена не забыта, но пришло время подумать о новой — от Белоруссии

29.10.2021, 12:50, Новости дня
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Ситуация на границе ЕС с Белоруссией складывается таким образом, что исправить положение можно только с помощью возведения заборов или даже стен, пишет Frankfurter Allgemeine. Такой метод не решит проблемы окончательно, но бездействие лишь усугубит положение, считает издание.


Reuters

Понятие «стены» противно для европейцев и, в частности, немцев, пишет Frankfurter Allgemeine. Когда-то и Германия была разделена такой границей: за этой стеной выросли Ангела Меркель и премьер Саксонии Михаэль Кречмер, призвавший к возведению «заборов или даже стен» на внешней границе ЕС.

Ситуация складывается таким образом, что ЕС может сохранить свою свободу только в том случае, если будет контролировать свои внешние границы, пишет издание. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, укрепление границы не решит проблемы беженцев, однако бездействие воодушевит Белоруссию и Россию на продолжение своей грязной игры с мигрантами. Соединение с Белоруссией должно быть прервано, пишет издание.

До улучшения ситуации необходимо оказать помощь странам на восточной внешней границе ЕС, отмечает Frankfurter Allgemeine. Как пишет издание, возможно, после этого Польша поймёт, что ни одна страна в ЕС не остаётся без помощи. 



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