На кого сегодня орала Собчак? – Личное мнение

Ксения Собчак совершенно оправилась после трагедии в Сочи. Сотрясение мозга? Если мозг крепкий, то никакое сотрясение ему не повредит. Зажило до свадьбы.

Не отходя от кассы, Собчак заявила, на кого орала сегодня.

Угадаете, на кого? Правильно, на водителя.

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«Сегодня на водителя! Это вопрос про что меня всегда взрывает. А взрывает меня не то, что человек постарался, но не успел и не сделал, а когда он вообще не думает»

Что же такого наделал водитель?

Оказалось, не там он встал! Собчак нужно выйти, а водитель припарковался не посередине дороги, а у тротуара, как и положено по ПДД:

«Вот он не думает, потому что ему пофиг!

Я предупреждала водителя, что сейчас выйду. И вот я выхожу на каблуках, идет дождь… Он почему-то стоит не там, где асфальт, а у газона.

Я ему: «Влад, а вы о чем думаете? Вы считаете, я пойду по газону? Вы на что рассчитываете? Почему не встаете там, где удобный сход на асфальт? Почему я должна обходить и ждать, как вы от газона отъедете?»

Каюсь. Но это его работа! Вот когда у меня есть задача, я со всех сторон буду обсуждать, как сделать ее лучше и правильнее».

Этим монологом раскрыта суть Собчак полностью. Она считает правильным не правильное, а то, что удобно ей.



Фото: Соцсети

Ты вялый, потому что обо мне не думаешь! Думай обо мне, как удобно мне!

Ну не может водитель останавливаться не у обочины — просто не может! Остановившись так, как хочет Собчак, он этим перекроет движение и нарушит правила!

Но Собчак орёт на водителя — что же ты делаешь, почему обо мне не думаешь? Мне! Мне! Мне надо удобно, а на остальное — плевать.

О том, как можно вообще повышать на людей голос, я и не говорю. Они работают на тебя, но этот факт не делает их крепостными. Повышая голос на человека, ты показываешь своё нутро.

Как думаете, а что там было в Сочи?

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