 

За последние 10 лет более 80% убийств журналистов в мире остались безнаказанными – отчет

29.10.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Глобальном индексе безнаказанности лидируют Сомали, Сирия и Ирак. В десятку стран, где не расследовались эффективно убийства журналистов, вошли, в частности, Мексика, Бразилия, Пакистан, Россия и Индия.

Скриншот: cpj.org

В 2020 году минимум 22 журналиста стали жертвами мести за их работу, этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2019 годом.

“В 2021 году количество убийств близко к прошлогоднему, но политическая нестабильность в Афганистане и других странах с высокими показателями риска затрудняет прогнозирование”, – отмечается в отчете.

Контекст:

По данным ежегодного доклада Press Emblem Campaign, в 2019 году в 26 странах мира были убиты 75 сотрудников средств массовой информации. Этот показатель был на 36% меньше, чем в 2018 году, и оказался самым низким с 2006 года. В PEC отметили, что количество жертв среди журналистов “обнадеживает, но нужно приложить гораздо больше усилий”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / ЕР высказалась по инициативе о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

15.10 / Автомобиль с турецкими военными подорвался в Сирии

21.07 / До 2040 года мировой рынок квантовых вычислений вырастет до 850 млрд долларов

13.10 / Азербайджан заявил об обстреле четырех районов армянскими ВС

03.09 / Минфин Украины ожидает, что инфляция в 2021 году не превысит 10%

04.12 / ВОЗ рассматривает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

07.01 / Стало известно о падении популярности Навального в РФ

24.08 / Советница Трампа Келлиэнн Конуэй уходит в отставку

04.11 / Трамп вырвался вперед в ключевых штатах Среднего Запада

22.04 / Кредитный рейтинг “Укрзалізниці” снизился из-за непогашенных кредитов – заявление компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика