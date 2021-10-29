“Наконец-то доехала”. DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку “Грэмми”

“Я получил Грэмми”, – написал он.

“Наконец-то доехала. Круто”, – поздравили музыканта поклонники.

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Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Контекст:

63-я церемония вручения премии “Грэмми” состоялась 14 марта в Лос-Анджелесе. DJ Imanbek стал первым музыкантом из Казахстана, получившим премию.

Артист начал писать музыку на компьютере и делать ремиксы в 2017 году, совмещая хобби с работой на железнодорожной станции. В 2019 он сделал ремикс на песню Roses и выложил запись в сеть “ВКонтакте”. После этого с ним начали связывать музыкальные менеджеры, а его трек провел более 20 недель в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и вошел в топ-10 Apple Music.

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