 

“Наконец-то доехала”. DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку “Грэмми”

29.10.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

 “Я получил Грэмми”, – написал он. 

“Наконец-то доехала. Круто”, – поздравили музыканта поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Контекст:

63-я церемония вручения премии “Грэмми” состоялась 14 марта в Лос-АнджелесеDJ Imanbek стал первым музыкантом из Казахстана, получившим премию. 

Артист начал писать музыку на компьютере и делать ремиксы в 2017 году, совмещая хобби с работой на железнодорожной станции. В 2019 он сделал ремикс на песню Roses и выложил запись в сеть “ВКонтакте”. После этого с ним начали связывать музыкальные менеджеры, а его трек провел более 20 недель в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и вошел в топ-10 Apple Music.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / США призвали Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке

26.08 / Джонсон опроверг слухи об отставке из-за проблем со здоровьем

19.04 / Шепелев обнародовал имя новорожденного сына

18.06 / Telegram попал в список самых крупных интернет-бизнесов с российскими корнями

08.10 / Байден продлил режим санкций США против Турции

01.01 / Умер французский актер Робер Оссейн

03.08 / Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

19.05 / Bild – Илон Маск пожурил немецких бюрократов — мешают строительству новой Гигафабрики

22.06 / Бренд Mercedes вывел на тесты гибридный кроссовер GLC

29.08 / Оппозиция Белоруссии усмотрела в словах Путина свидетельство слабости Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика