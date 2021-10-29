 

Воздействие чистящих средств до беременности в 1,7 раза повышает риск астмы у ребенка

29.10.2021, 12:36, Разное
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Ученые из стран Северной Европы, Австралии и Испании проанализировали данные около 3,3 тысячи человек, родившихся с 1962 по 1998 годы, а также их матерей. У всех женщин в разные периоды жизни была работа, связанная с постоянным воздействием чистящих и дезинфицирующих средств минимум в течение полугода. В основном это были профессиональные уборщицы, также в исследование были включены сотрудницы ресторанов, медсестры, повара, парикмахеры и даже бальзамировщики. 

Результаты показали, что у детей женщин, которые постоянно работали с чистящими средствами за два года до зачатия, вероятность диагностирования бронхиальной астмы в возрасте до 10 лет на 71% выше по сравнению с населением в целом. Среди потомков матерей, которые начали работать с такими средствами во время беременности или после родов, этот эффект выявлен не был. 

Приступ астмы: причины и симптомы 

Очень важный материал для тех, кто страдает этим заболеванием или живет рядом с астматиком. 

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Ученые не рассматривали воздействие конкретных чистящих средств и химических веществ. Однако исследование 2015 года показало, что отбеливатели, очистители для стекол и освежители воздуха ухудшают симптомы астмы у профессиональных клинеров. Это связано с воздействием аммиака, который содержится в таких средствах. 

Авторы нового исследования предположили, что токсичные вещества могут изменить половые клетки, ответственные за передачу генов следующему поколению. В этом случае ребенок может унаследовать набор генов, связанных с нарушением органов дыхания даже в том случае, если во время беременности матери не было воздействия этих средств.



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