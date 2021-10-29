 

В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки

29.10.2021, 12:32, Разное
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К утру 29 октября 2021 года в официальную статистику были внесены данные о 39 849 случаях коронавируса. Этот показатель оказался чуть меньшим, нежели сутками ранее. Число полностью выздоровевших пациентов за те же 24 часа оценивается в 30 462 человек. Летальных исходов регистрируется по-прежнему больше тысячи – 1 163.

Рекордсменом по числу новых зараженных среди регионов России все так же остается Москва – 7511 человек. На втором месте в этом печальном антирейтинге располагается Санкт-Петербург, в котором зарегистрировали 3452 заражений ковидом за сутки. Московская область, замыкающая тройку “лидеров”, отчиталась о 2556 пациентах с коронавирусной инфекцией.

Показатель случаев коронавируса, выявленных за все время ведения статистики в России, достиг отметки в 8 432 546. При этом число выздоровевших пациентов меньше на миллион – 7 302 515 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, оказалось 236 220.

Эксперты напоминают, что единственным способом надежно защитить себя от болезни – принять участие в кампании по вакцинации. Как показывает статистика, первый компонент препарата против коронавируса был поставлен 56 787 209 раз. Полный цыкл вакцинации был проведен 50 960 796. Уровнь коллективного иммунитета в России оценивается специалистами в 46,8%.



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