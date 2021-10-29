 

Ритуальной отрасли не хватает кадров

29.10.2021, 12:32, Разное
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Главной из них, по общему мнению, остается нехватка квалифицированных кадров. Сегодня в России нет ни одного вуза или колледжа, который бы готовил соответствующих специалистов. В сложившейся ситуации ГБУ “Ритуал” уже в течение двух лет готовит кадры своими силами в Москве.

Обучение ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта “Специалист в области похоронного дела”. Реализуются программы подготовки и повышения квалификации по специальностям “Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)” и “Заведующий кладбищем”.

По итогам обсуждения участники конференции сформирован Протокол конференции и направлен для рассмотрения в государственные органы, регулирующие ритуальную сферу.



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