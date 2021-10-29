Когда созрели «сливы»

Ростовский журналист и блогер Сергей Резник объявлен в розыск.

Это событие совпало с арестом бывшего начальника центра «М» ГУ МВД Ростовской области полковника запаса Евгения Смирнова, которого из Архангельска этапировали в СИЗО Ростова. Так ростовские силовики пытаются перекрыть поток негативной и компрометирующей информации в Telegram о деятельности местных СК, прокуратуры и полиции. Журналистов, которых подозревают в сотрудничестве с Резником, вызывают на допросы с одной целью — выяснить, кто стоит за анонимными каналами и кто сливает скандальную внутреннюю информацию.

Поводом для объявления Сергея Резника в розыск стало уголовное дело, возбужденное по статье об оправдании нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Предположительно, речь идет о реплике, которая якобы появилась на странице журналиста 22 июня и содержала рассуждения на тему «принуждения к миру» и отношений между Германией и СССР. Сам журналист третий год живет в Грузии и о своем статусе подозреваемого узнал от ростовских друзей.

— Прислали сообщение типа посмотри. Что тут сказать? Статус «иноагента», возбуждение уголовного дела, объявление в розыск — это сейчас и есть момент признания заслуг журналиста, — иронизирует Резник.

Он не скрывает, что ведет авторский канал, который так и называется «Сергей Резник» — этого достаточно: для Ростовской области журналист давно сам по себе бренд и СМИ.

Резнику 45 лет, он выпускник исторического факультета Ростовского госуниверситета. Работал в газете «Седьмая столица», «Reспублика» — обе были закрыты в середине нулевых после конфликта с властями. С 2006 года сотрудничал с редакцией «Новая газета — Юг», «Известия — Юг», «МК — Юг», «Южный федеральный», специализировался на журналистских расследованиях.

В конце нулевых Резник завел свой блог в ЖЖ, где стал публиковать информацию, которую не брали СМИ. Расследования главным образом касались работы ростовских силовиков, судей и прокуроров.

Считается, что публикации в его блоге могли стать причиной целого ряда громких отставок: начиная с судьи областного Арбитражного суда Рогожиной и заканчивая увольнением начальника ростовского УФНС Олега Калинкина, а позже — главы ГУ МВД Алексея Лапина со своим скандальным заместителем Антоном Грачевым.

По словам самого журналиста, роковым для него стало увольнение заместителя прокурора Ростовской области Романа Климова, которого уличили в получении нескольких служебных квартир, о чем писал Резник. Это расследование закончилось возбуждением уголовного дела в отношении журналиста. Его обвинили в ложном доносе (Резник обратился в органы полиции с требованием найти злоумышленников, которые звонили ему и членам его семьи с угрозами, «злоумышленник» быстро нашелся и написал встречное заявление, в котором рассказал, что журналист за деньги сам просил его звонить его родным и угрожать, суду эта версия понравилась больше). Кроме того, Резника обвинили в коммерческом подкупе (бывший сотрудник полиции, специалист станции техобслуживания, — дал показания, что Резник пытался «купить» техосмотр для своего автомобиля без проведения осмотра) и в оскорблении председателя ростовского Арбитражного суда.

По совокупности журналист получил три года колонии общего режима, отсидел и вышел на свободу в 2016 году с двухлетним запретом на профессиональную деятельность. Но и через два года вернуться в журналистику не смог.

— В Ростовских СМИ прекрасно понимали, что, взяв меня на работу, они лишатся рекламных контрактов. Я направлял свое резюме в редакции федеральных СМИ, но очереди из желающих принять меня на работу не было, — рассказывает Резник. Люди, особенно у кого бизнес, опасались сотрудничать. То есть силовики сделали вокруг меня такой пояс вакуумный. Чтобы со мной не общался никто и чтобы не работал никто. Намекали — сиди дома, играй в компьютер и больше ничего не делай.

Сергей Резник сейчас живет в Грузии. Фото из личного архива

Он продолжил работу в соцсетях, окончательно перейдя в статус блогера. Стало еще хуже: «утечки» о внутренней кухне ростовской полиции привели к возбуждению уголовного дела в отношении против начальника подразделения собственной безопасности ГУ МВД РФ по Ростовской области Николая Гермашева. В августе 2020 года Гермашева признали виновным в вымогательстве и незаконном предпринимательстве. Оказалось, что у подполковника полиции была целая незаконная фабрика по обогащению угля, которая после начала войны в Донбассе и появления потоков нелегального топлива принесла ему 126 млн рублей наживы и на 93 млн рублей нанесла ущерб природе.

Кроме этого, журналист в соцсетях продолжил публиковать информацию о деятельности концерна «Покровский». Угрожать начали не только Резнику, но и людям, которые с ним работали.

— Люди ко мне обращались по разным вопросам, но спустя некоторое время к ним — «по прослушке» — приходили сотрудники (правоохранительных органов), офицеры.

Задавали вопросы разные: что за человек, зачем вы с ним общаетесь, какие у вас с ним могут быть общие дела, не общайтесь, не разговаривайте. Запугивали, — сказал Сергей «Новой газете».

В 2019 году он уехал в Грузию, и в Telegram появилась целая группа анонимных каналов, чья информация удивляла читателей, но чаще шокировала: пьяный мордобой среди полицейского начальства, фабрикация уголовных дел, размеры взяток, любовные скандалы людей в погонах, иностранное гражданство правоохранителей и их заграничные путешествия, незаконный бизнес, кумовство…

Информация таких каналов не всегда подкрепляется документами, но совокупность косвенных доказательств и активность силовиков в поисках неизвестных авторов не оставляет сомнений в достоверности сведений. Число подписчиков каналов исчисляется десятками тысяч, и аудитория растет.

Весной этого года сразу несколько ростовских журналистов были вызваны на беседу в Центр «Э» (в том числе — автор этого материала). Формальным поводом стало заявление юристов концерна «Покровский», которые требовали привлечь к уголовной ответственности Елену Романову, то есть меня, Игоря Хорошилова и Евгения Михайлова за возможную причастность к работе каналов, где сообщалось о методах работы концерна, публиковалась другая, по мнению юристов, «экстремистская» информация. К слову, часть этих юристов «Покровского» позже были арестованы, в том числе за фабрикацию ложных показаний.

Что касается бесед с силовиками, то их интересовала только информация об авторах телеграм-каналов «Крысы Ростов», Rostov_com, «Омский леший» и ряда других. Летом тех же бывших коллег Резника по работе в газете «Южный федеральный» допрашивали в СУ СК РФ по Ростовской области. Вопросы были те же: кто ведет каналы, кто сливает информацию? Силовики сбились с ног в поисках авторов этих сливов.

Рубрика «АиФ» «Спрашивали? Отвечаем!» с вопросом о судьбе журналиста Резника

Достать живущего в Грузии Резника, который продолжает публиковать компромат, силовики не могут:

журналист говорит, что чувствует себя там в безопасности. В отличие от бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, которых «обиженные» коллеги считают причастными к работе телеграм-каналов.

Так, под подозрение попал бывший начальник отдела «М» ростовского регионального УФСБ Евгений Смирнов, который в прошлом году уволился в запас и вернулся в родной Архангельск. У Смирнова — внушительный послужной список: он занимался разоблачением ростовского «полковника-миллиардера» Захарченко, раскрыл преступную деятельность руководства областного ФСИН и отправил за решетку владельца незаконного угольного завода Николая Гермашева.

Экс-начальник отдела «М» ростовского регионального УФСБ Евгений Смирнов

В середине октября против Смирнова возбудили уголовное дело и обвинили в вымогательстве и получении взятки. Показания на него дал арестованный сотрудник ГИБДД. Из Архангельска Смирнов был этапирован в СИЗО Ростова и арестован до конца года. Резник связывает этот арест с освобождением из колонии осужденного в прошлом году на восемь лет Гермашева.

Так бездоказательная телеграм-журналистика на уровне слухов и предположений стала в Ростовской области оружием для сведения счетов уже внутри правоохранительной системы. А ложные показания, пытки, фабрикация доказательств давно готовы.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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