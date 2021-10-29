ФСБ раскрыла планировавшее акции против власти экстремистское сообщество в Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикального толка, планировавшее акции против власти и приезжих, информирует Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС.

Отмечается, что задержаны организаторы экстремистского сообщества, которые планировали акции прямого действия против власти и приезжих. В структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология.

«В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК РФ», – добавляется в сообщении.

Ранее в Ставропольском крае задержали восьмерых участников экстремисткой ячейки.