Путин решил обсудить с коллегами по G20 восстановление мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин 30-31 октября по видеосвязи примет участие в проходящем под итальянским председательством саммите Группы двадцати (G20).

«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», – приводит ТАСС сообщение Кремля.

Ключевые решения саммита G20 в Риме, в котором Путин примет участие по видеосвязи, зафиксируют в итоговой декларации.

Между тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры РФ и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».