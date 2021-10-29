Мнение: Царское повеление

Путин публично повелел Миллеру начать с 8 ноября закачку газа в германские хранилища Газпрома. Для нас это выглядит привычно и нормально, но совсем не вяжется с заявлениями российских властей, что газ вне политики, Газпром — просто компания (причем обязательно добавляется слово «надежная»), а газовые дела — это чистая коммерция и ничего более.

Что, собственно, непривычные к царским повелениям европейцы и отмечают в своих СМИ. Задаваясь двумя вытекающими из этого вопросами: о какой надежности Газпрома может идти речь, если его европейские хранилища пусты? И как это вне политики, если команду пускать газ или нет, дает президент?

Не думаю, что в Европе не понимали, как на самом деле в России принимаются решения. Более того: как раз понимание жесткой увязки газа, политики и шантажа вынудило европейцев создавать рубежи обороны от кремлевских террористов — тот же Третий энергопакет, к примеру. Ускоренный переход к «зеленой» энергетике — это не только маниловщина, блажь и дурь еврочиновников, которых наглухо зомбировала «зелёная» Дэви Мария Христос Грета Тунберг. Это понимание жесткой необходимости перехода на автономизацию в базовых отраслях даже с сопутствующими колоссальными издержками. Я много раз писал о том, что у нас почему-то считают цену на энергоносители «в лоб», по тем значениям, которые публикуют СМИ. В реальности любой стратегический товар имеет еще одну составляющую — плату за риск. И она может быть кратно выше той, которую мы видим в сводках. Европа пришла к выводу, что плата за риски шантажа избыточно высоки, и решает проблему не таблетками от симптомов, а на уровне причины болезни.

Поэтому стоимость энергоперехода с точки зрения европейцев все равно ниже цены, которую они платят за риски общения с поставщиками энергоресурсов, особенно такими, как Путин с его кликой.

А у этих ребят нет ни тени сомнения, что нужно продолжать в том же духе — демонстрировать политическую основу всей их «коммерческой» деятельности. Они упорно хотя быть в числе тех, кто принимает решения на глобальном уровне. Или хотя бы на региональном. В своей стране они уже сделали всё, что возможно, теперь им нужен простор. Понятно, что желания становиться Россией Путина у психически здоровых стран нет. Поэтому они делают всё, чтобы оставить Кремль за своим порогом.

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