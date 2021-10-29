Мнение: А был ли восьмичасовой рабочий день в СССР?

Беседовал со старшим товарищем, заставшим советские времена в почётном положении состоявшегося инженера. По его воспоминаниям, СССР при Брежневе прошёл по пути социальных реформ значительно дальше, чем декларировалось официально. Так, в его НИИ реальный рабочий день редко превышал два часа.

Хоть сидеть на работе и надо было полновесные 8 часов, однако большую их часть можно было занять личными делами — к примеру, чтением хороших книг. Будучи человеком интеллигентным, при этом стоически неприхотливым в быту, мой товарищ вспоминает ту эпоху с сильной ностальгией. Да, жили бедно. Но зато и работа не мешала получать удовольствие от жизни — сиди себе весь день да читай, а устанут глаза — походи по институту, разомнись, поговори с другими культурными людьми. Практически санаторий — разве что вегетарианская диета немного надоедает.

На это я возразил, что никаких восьми часов при Брежневе действительно не было, да и не могло быть. Восьмичасовой рабочий день был на загнивающем Западе — закончил работу, отложил гаечный ключ, пошёл домой отдыхать. В СССР же требовалось после работы отработать вторую смену, чтобы потратить зарплату на разные жизненные блага. Надо было стоять в очередях, «добывать» через знакомых элементарные товары, что-то чинить или стирать, лично стоять за плитой или сидеть за швейной машинкой. Западной опции, — набрать номер из справочника, чтобы тебе всё сделали за деньги, — для простого человека не существовало. Во всяком случае, если это был простой человек из РСФСР, живущий на одну свою зарплату.

В итоге приходилось тратить не 8 часов в день, а все 12 часов в день, ещё и с захватом выходных. Можно было, конечно, питаться голыми макаронами и ходить в уродливой одежде не по размеру, но это был уже явный дауншифтинг. В современной России, знаете, тоже можно устроиться на полставки, зарплаты на «брежневский» уровень жизни хватит с запасом. Однако это ведь не будет означать, что в России установили четырёхчасовой рабочий день.

Вместо завершения поста расскажу старый анекдот.

— Товарищи! Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.

— В какой сумме?

— Причем здесь сумма? Брошюра такая, памятка…