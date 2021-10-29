 

Сотрудники РАН зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

29.10.2021, 11:58, Разное
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Резкое увеличение вспышечной активности на Солнце до уровня Х выявили исследователи из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
По их словам, повышенная активность Солнца происходила 28.10.2021 в период с 18:17 до 18:48 с пиком в 18:35 МСК. За этот день было зафиксировано 14 вспышек С класса. Сейчас активность нашего светила находится на «оранжевом» уровне, совсем немного не дотягивая до «красного», пишет Политэксперт.

Очень сильные вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные возмущения в магнитосфере Земли, которые негативно скажутся на стабильности работы электроники, а также к перебоям со связью и интернетом. Это явление может ухудшить самочувствие людей, чувствительных к колебаниям магнитного поля нашей планеты.

В такие моменты, метеочувствительным людям рекомендуется хорошо высыпаться и ограничить физические нагрузки.



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