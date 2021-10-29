Сотрудники РАН зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

Резкое увеличение вспышечной активности на Солнце до уровня Х выявили исследователи из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

По их словам, повышенная активность Солнца происходила 28.10.2021 в период с 18:17 до 18:48 с пиком в 18:35 МСК. За этот день было зафиксировано 14 вспышек С класса. Сейчас активность нашего светила находится на «оранжевом» уровне, совсем немного не дотягивая до «красного», пишет Политэксперт.

Очень сильные вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные возмущения в магнитосфере Земли, которые негативно скажутся на стабильности работы электроники, а также к перебоям со связью и интернетом. Это явление может ухудшить самочувствие людей, чувствительных к колебаниям магнитного поля нашей планеты.

В такие моменты, метеочувствительным людям рекомендуется хорошо высыпаться и ограничить физические нагрузки.