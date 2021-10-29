 

Диетолог Панченко назвала орехи, йогурты, сыры и обезжиренный творог вредными продуктами

29.10.2021, 11:58, Разное
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Врач-диетолог Светлана Панченко пояснила о нескольких полезных продуктах, которые на самом деле являются очень вредными. В этот список попал йогурт, творог с низким процентом жирности, орехи.
По словам специалиста, важно более тщательно выбирают сухофрукты. Часто дополнительного товарного блеска в продукты добавляется глицерин и жир.

В составе орехов присутствует огромное число фитиновой кислоты, а она, в свою очередь, препятствует полноценному усвоению минералов. Кроме этого, продукт считается гипераллергенным, его можно есть не всем.

Сахар или же сахарозаменители на основе фруктозы присутствует в граноле. За счет этого калорийность продукта существенно повышается. Сама по себе фруктоза отрицательно сказывается на состоянии печени.

В йогуртах, стоящих на магазинных прилавках, содержится очень много сахара и присутствует растительный жир, имеются консерванты и красители.

В данный перечень попали «сырные продукты» и мультизлаковые батончики. В состав последних входит пальмовое масло, сахарный сироп, искусственные ароматизаторы, шоколад низкого качества.

Люди, находящиеся на диете, часто употребляют в пищу обезжиренный творог. Однако для того, чтобы продукт получил подобные свойства, он проходит химический конвейер. Все это негативно отражается на здоровье человека.



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