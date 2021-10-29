Обозреватель – десятки украинских медиков могут сесть в тюрьму из-за подделки COVID-сертификатов

Более 70 украинских медицинских работников могут оказаться в тюрьме на срок до пяти лет из-за подделки COVID-сертификатов. Как передаёт «Обозреватель», глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что всего по факту продажи фальшивых документов открыто более 870 дел. Кроме медиков, мошенничеством также занимаются из мест лишения свободы.



Reuters

На Украине более 70 медиков могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет из-за подделки COVID-сертификатов. Как пишет «Обозреватель», глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что всего по факту продажи фальшивых документов открыто более 870 дел.

По его словам, мошенничеством чаще всего занимаются из дома, печатая сертификаты на принтере, а также из мест лишения свободы. Заключённые просто требуют у жертв перевести деньги на карту.

«Более опасно и непонятно гражданам Украины — это когда люди, призванные защищать, лечить болезни, прибегают к подделке документов. Более того, они, пользуясь доступом к государственному реестру, таким образом зарабатывают деньги», — заявил Клименко.