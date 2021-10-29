 

США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

29.10.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Купер напомнила, что США поставляют Украине и Грузии противотанковые системы Javelin. 

“Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть, – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений”, – заявила Лора Купер.

Также она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

“Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты”, – отметила она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе с 2014 года по июль 2021-го Соединенные Штаты предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Судья Донецкого окружного админсуда обещал бизнесмену за $30 тыс. отмену судебных решений – Офис генпрокурора

10.07 / Мясников рассказал об опасных головных болях

20.05 / CNBC – эксперты ВОЗ призывают избегать переработок даже в условиях кризиса

31.01 / В Кыргызстане задержали главу пресс-службы аппарата президента

24.10 / Посетителей трех московских ТРЦ оштрафовали за нарушение масочного режима

07.03 / Ростовские студенты поздравили женщин-медиков с 8 Марта

31.01 / Ровно 100 лет назад человечество впервые услышало слово «робот»

14.07 / Россия и Белоруссия подписали договор о поставках нефти

21.07 / В новый бюджет ЕС включили 5 млрд евро для пострадавших от Brexit стран

14.08 / “Гаэль – очень удачливый мужчина”. Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика