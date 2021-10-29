США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

Купер напомнила, что США поставляют Украине и Грузии противотанковые системы Javelin.

“Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть, – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений”, – заявила Лора Купер.

Также она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

“Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты”, – отметила она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе с 2014 года по июль 2021-го Соединенные Штаты предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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