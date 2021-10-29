 

“Прелесть моя!”, “Очаровательная красотка”. Седокова крупным планом оголила грудь

29.10.2021, 11:50, Новости дня
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Седокова показала формы крупным планом.

Певица призналась, что у нее плохая память на пароли для различных интернет-приложений.

“Меня реально бесит. Если честно, то я все время их забываю. Эти пароли”, – призналась она.

Седокова отметила, что открыла для себя онлайн-кинотеатр, в котором смотрит сериалы бесплатно и без паролей.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Прелесть моя!” – прокомментировала подписчица k_o_l_o_b_o_s.

“Очаровательная красотка”, – написал dan.pyrkov.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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