 

В Кировоградской области чиновники водоканала сбрасывали отходы в реку Ингул. В СБУ заявили, что предотвратили экологическую катастрофу

29.10.2021, 11:50, Новости дня
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По данным ведомства, представители коммунального предприятия по водоснабжению сбрасывали технологические отходы в реку Ингул. Это привело к росту концентрации вредных веществ в прибрежных территориях речной системы региона на общей площади более 2,5 га.

Согласно результатам проведенной экспертизы, показатели содержания нитратов в почве превышены в 13 раз.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет.

Руководителю структурного подразделения коммунального предприятия правоохранители сообщили о подозрении по ст. 239 УК Украины. Санкция статьи предусматривает отстранение от занимаемой должности на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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