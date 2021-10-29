 

Ученые нашли «золотую середину» в продолжительности сна у пожилых людей

29.10.2021, 11:42, Разное
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Чтобы выявить связь между продолжительностью сна и риском развития болезни Альцгеймера, ученые Вашингтонского университета провели исследование с участием 100 пожилых людей, которые ежегодно проходят оценку когнитивных функций.

За качеством сна добровольцев наблюдали в течение 4-6 ночей с помощью портативного устройства энцефалографии. Участники сдали образцы спинномозговой жидкости для измерения уровней бета-амилоидов — пептидов, которые являются основным компонентом амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера, и тау-белка, еще одного маркера этого заболевания. Они также проходили серию нейропсихологических тестов.

У добровольцев, которые спали менее 4,5 часов или больше 6,5 часов в сутки, было выявлено наиболее значительное снижение когнитивных функций со временем. У тех, чья продолжительность сна была в этом промежутке, показатели оставались стабильными. Эти результаты подтвердились даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая возраст, пол и уровне бета-амилоидов и тау-белка.

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«Все это утверждает о том, что существует временной диапазон, «золотая середина» продолжительности сна», — сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что качество и продолжительность сна пожилых людей может служить еще одним маркером повышенного риска болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Ранее исследователи Гарвардской школы медицины обнаружили, что у пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и больше, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.

Кроме того, плохое качество сна, в том числе желание постоянно подремать днем, и его продолжительность от 5 часов и менее тесно связана с повышенным риском смерти от целого спектра иных причин.



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