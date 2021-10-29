«Настоящие провокаторы»

Беглов пообещал обратиться в полицию из-за фейковой новости ИА «Панорама» о подорожании метро в 10 раз.

Власти Санкт-Петербурга пообещали обратиться в полицию из-за фейковой новости сатирического издания ИА «Панорама», в которой говорилось, что проезд в метро города во время локдауна будет увеличен в 10 раз — до 550 рублей. Об этом, как передает издание «Бумага», губернатор города Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

«Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение.

Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры.

Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», — сказал Беглов (цитата по РИА Новости).

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Он добавил, что в городе есть официальные ресурсы и «известные всем городские СМИ». «Они дорожат своей репутацией в отличие от информации скажем недобросовестных изданий. Это самые настоящие провокаторы, которые вместо того, чтобы помогать в этой сложной ситуации, стараются ее ухудшить», — сказал губернатор Петербурга.

24 октября на сайте ИА «Панорама» вышло сообщение, в котором утверждалось, что Беглов подписал постановление № 121 о введении новых ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Издание написало, что с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в петербургском метрополитене якобы будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте — в 5 раз. Однако на логотипе ИА «Панорама» подчеркивается, что издание сатирическое, а под текстом новости отмечается, что все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

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