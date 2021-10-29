Анонсировано появление электронных дубликатов ряда документов в России

Электронные дубликаты некоторых бумажных документов, в частности, военного билета можно будет оформить в РФ с 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, сообщили в пресс-службе правительства.

Список документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего в перечне 19 документов, в их числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения», – приводит текст сообщения ТАСС.

В перечень вошли документы об образовании и квалификации, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности, в том числе выданные за рубежом.

«Сама процедура оформления дубликатов проста. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг», – рассказали в кабинете министров.

Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа, и он сможет дистанционно получать большее количество государственных и муниципальных услуг. Электронные дубликаты документов, а также сведения о создании этих дубликатов будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее электронные дубликаты документов разрешили получать в МФЦ.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов.