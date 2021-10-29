В РФ выявили 39,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 39849 случаевновых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 442 (8,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7511, Санкт-Петербурге – 3452, Московской области – 2556.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 432 546 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1 163 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 236 220 человек.