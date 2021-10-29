 

Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в условиях борьбы с изменением климата

29.10.2021, 11:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОснователь технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что атомная энергетика может помочь в усилиях по борьбе с изменением климата, а принципиальный отказ от нее осложнит проблему энергоснабжения.

«Их [атомных реакторов] отключение затруднит обеспечение надежности энергоснабжения и выгодных цен [на энергоресурсы]», – передает ТАСС слова Гейтса в интервью немецкой газете «Хандельсблат». «Мы не должны исключать то или иное решение, пока точно не проверим расходы и надежность [при переходе на возобновляемые источники]», – сказал он.

«Потребность в электроэнергии резко возрастет, поскольку мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов и должны будем перестроить на новый лад многие заводы», – заметил основатель Microsoft. По его мнению, новые, более безопасные атомные реакторы могли бы помочь не допустить климатической катастрофы.

В то же время Гейтс скептически относится к идее расширения строительства газовых электростанций. «Кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, в то время как Германия взяла на себя обязательство до 2045 года стать климатически нейтральной страной», – напомнил он, отметив, что для того, чтобы достигнуть этой цели придется искусственным образом сокращать жизненный цикл новых электростанций. «Природный газ не является настоящей переходной технологией», – считает он. В то же время Гейтс признал, что «мир еще будет нуждаться в определенных объемах газа для того, чтобы понизить до нуля выбросы вредных веществ в атмосферу».

В свете высоких цен на энергоносители основатель Microsoft также предупредил об опасности возникновения нового протестного движения по подобию «желтых жилетов».

Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.



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