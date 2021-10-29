Мнение: Задушевные мотивы

Министерство пропаганды решило кардинально изменить информационную повестку, связанную с побуждением сделать укол. Закошмаривание сработало, но упёрлось в потолок: вакцину приняли те, кого информационный террор запугал, остальные либо пожали плечами по причине того, что хуже, чем они живут, никакой вирус все равно не сделает, либо просто выключили телевизор, так как пределы есть у любой психики.

Теперь решено рассказывать про достижения и светлое будущее в парадигме — если вы хотите жить прежней жизнью, всего лишь уколитесь, получите аусвайс — и всё вернётся. Будет как в старые добрые времена до этой вашей «эпидемии». Один-единственный (ну, или парочку) уколов и потом каждые полгода по разику — вам что, тяжело что ли? Всего-то…

Проблема смены подхода очевидна уже сейчас. Есть прекрасный пример — сайт «Сделано у нас». Проблема этого сайта в том, что он рассказывает про какие-то достижения, которые где-то там. А вот прямо здесь — все то же самое. В итоге это привело к известному эффекту: любая ссылка на сайт «Сделано у нас» стала моветоном и характеристикой нулевого IQ ссылающегося и отрицательного — у того, кто это ест.

С хорошими новостями из телевизора и радужными перспективами для клейменных сограждан произойдет то же самое: отменить происходящее за экраном никакие пропагандисты не в состоянии. Плюс есть еще одна проблема чисто психологического свойства. Террористические темы в пропагандистских передачах (теле-, радио- или печатных СМИ) сформировали специфическую аудиторию невротизированных наркоманов. Они уже не могут без страхов и ужасов, сами их продуцируют и проецируют. Соответственно этой аудитории набирался пул ведущих, в задачу которых входила максимизация атмосферы страха и ужаса.

Теперь ведущим предписано стать тамадами-задушевниками, что, кстати, совершенно не факт — имидж-то сформирован, психологическая установка вбита в подкорку. Ну, и аудитория приходит на хоррор, а им там начинают про всё хорошее, чистое и светлое. А зрители-слушатели пришли на кровищу, кишки и расчлененку. Как обычно.

Новую аудиторию так заполучить не получится. А вот старую — психопатов-суицидников — потерять легко.И кого тогда пропаганда будет окучивать?

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