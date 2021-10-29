 

Мнение: Палубный истребитель 5-го поколения J-35

29.10.2021, 11:20, Разное
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Китай провел успешные испытания нового палубного истребителя 5-го поколения J-35. Машина была представлена на недавнем авиасалоне в Джухае.
Среди заявленных параметров – низкая заметность, усиленные шасси, складывающиеся крылья и т.д.
Эти машины должны быть использованы для комплектования палубной авиации 3-го китайского авианосца, который сейчас интенсивно достраивается.


Плюс палубный самолет ДРЛО Xian KJ-600. Также будет использоваться на 3-м авианосце.


Авианосец водоизмещением до 85 тыс. тонн должен быть спущен на воду уже в следующем году.


Прогресс работ на 23 октября.

Источник: Colonel Cassad



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