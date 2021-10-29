У человека, который уже переболел COVID-19, в 11 раз больше шансов заболеть снова – Ляшко

“Уже есть статистика, что у переболевшего [COVID-19] человека в 11 раз больше шансов заболеть и болезнь может проходить очень тяжело – до летальных последствий”, – подчеркнул он.

Ляшко отметил, что альтернативы вакцинации не существует.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/443599277374142/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу прививки от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

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