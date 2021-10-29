У трети людей с раком крови не вырабатываются антитела к SARS-CoV-2 после вакцинации



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Пациенты с онкогематологическими заболеваниями находятся в особой группе риска COVID-19: вероятность летального исхода у них почти на треть выше по сравнению с людьми с другими видами рака. Люди с некоторыми видами лейкемии не могут вылечиться от коронавируса месяцами, поскольку их иммунный ответ очень ослаблен.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Cancer ученые Института Фрэнсиса Крика проанализировали титр нейтрализующих антител 585 пациентов с онкогематологическими заболеваниями и другими видами рака. Все они получили две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca. Лишь у трети участников со злокачественными заболеваниями крови (31%) выработались антитела против дельта-варианта коронавируса, в то время как у пациентов с другими видами опухолей этот показатель составил 62%.

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Наиболее сильный иммунный ответ выработался у пациентов, которые до прививки перенесли COVID-19, сообщили ученые. Среди участников с различными видами рака крови титр антител оказывался в среднем на треть выше в том случае, если ранее у них была подтверждена инфекция.

Изучив уровень Т-клеточного иммунитета после вакцинации, авторы исследования получили обнадеживающие данные: клеточный ответ развился у 79% привитых пациентов в обеих группах. В том числе — у тех, кто не выработал антитела после вакцинации.

По мнению ученых, эти результаты подтверждают необходимость введения бустерной дозы вакцины для таких пациентов, в первую очередь — с онкогематологическими заболеваниями. Они также должны рассчитывать на четвертый компонент препарата для ревакцинации в будущем.