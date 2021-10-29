 

Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

29.10.2021, 10:44, Разное
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Несмотря на пандемию коронавируса, Москва расширяет свое присутствие на глобальном рынке высоких технологий. Российская столица экспортирует в более чем 180 стран мира. Главными импортерами являются Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Украина, отметил Собянин.

“Растут поставки и по не самым популярным направлениям. Например, московский бизнес на 47% увеличил экспорт в Алжир, в 5,5 раз – в Данию, в 8 раз – в Сербию”, – рассказал градоначальник.

Высокотехнологичный сегмент в московском экспорте составляет 15,9 миллиарда долларов – это 27% от общероссийского. Власти столицы запустили программы поддержки экспортеров.

По словам Собянина, грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам получили более 190 экспортеров. Московское правительство поддержало поставки оборудования для химических лабораторий, литий-ионных аккумуляторных батарей, кассовых аппаратов для вендинговых автоматов, валидаторов и другой высокотехнологичной продукции, сообщил мэр.

Город продолжает выделять субсидии на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров к требованиям внешних рынков, транспортировку продукции за границу. К примеру, одному из производителей нетканых материалов возместили более миллиона рублей, затраченных на транспортировку товара.

“С начала 2021 г. объем городской поддержки экспорта составил более 1 млрд рублей – в 7 раз больше, чем за весь 2019 год”, – уточнил Собянин.

Московские экспортеры могут получить аккаунты на мировых маркетплейсах. Помощь властей позволила 50 производителям продуктов питания начать продажи через китайскую онлайн-площадку Tmall.com.

Эффективной оказалась и помощь в поиске надежных зарубежных покупателей. За девять месяцев текущего года 120 компаний Москвы организовали 19 байерских мероприятий и более 1,2 тысячи встреч с потенциальными приобретателями продукции.

Собянин рассказал о некоторых уникальных московских товарах, которые пользуются спросом на мировых рынках. Один из них – роботизированные протезы компании “Моторика”. Их используют более 2,7 тыс. человек в 12 странах. В 2021 году разработка компании признана одним из лучших проектов в номинации Wearables Лиги инноваций стран “Группы двадцати” (G20).

Группа компаний “ГРАНД-Крио” производит современное медицинское оборудование для проведения процедур общей криотерапии. Криокапсулы приобретают организации из Казахстана, Молдавии и других стран.

Спросом на мировых рынках пользуются и дроны-фермеры компании “АэроДронГрупп”. Летательные аппараты помогают вести мониторинг сельскохозяйственных полей. Их применяют в Индии, Казахстане, Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане.



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