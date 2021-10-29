 

Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

29.10.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Производители алкоголя без добавления этилового спирта с ноября должны предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Росалкогольрегулирование будет вести реестр мощностей. Для производства пива, сидра, медовухи и пуаре сделают исключение.

Спикер Госдумы обратил внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон поможет в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией, отметил Володин.

“Это важно для защиты здоровья наших граждан”, – подчеркнул он.

Еще один новый закон обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 30 ноября передать данные о корпоративных номерах. В противном случае эти карты окажутся заблокированными с 1 декабря.

Сотрудники компаний должны подтвердить данные. Это можно сделать на портале госуслуг. Новая норма направлена на борьбу с телефонным мошенничеством.

Также с ноября усиливается контроль за оборотом драгоценных металлов. Работающие в отрасли компании смогут вносить в специальную систему данные о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Бритни Спирс впервые сама выступит в суде по делу об опеке

10.07 / Мнение: Лишь бы запретить

24.12 / «Случилось притяжение»: Ирина Климова призналась, почему развелась с Алексеем Ниловым

29.10 / Цифра под защитой суда

16.04 / Мнение: О предательстве счастливых женщин

23.04 / Минюст запретил «Медузе» публиковать новости о России

13.09 / Уфолог обнаружил города на Венере

14.08 / Под маркой «Баркемп» «7х7» пичкает молодёжь пропагандой

12.10 / Неизвестный устроил стрельбу по автобусу в Нижегородской области: четверо погибших

24.03 / Мнение: Культурный код

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика