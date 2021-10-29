Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

Производители алкоголя без добавления этилового спирта с ноября должны предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Росалкогольрегулирование будет вести реестр мощностей. Для производства пива, сидра, медовухи и пуаре сделают исключение.

Спикер Госдумы обратил внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон поможет в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией, отметил Володин.

“Это важно для защиты здоровья наших граждан”, – подчеркнул он.

Еще один новый закон обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 30 ноября передать данные о корпоративных номерах. В противном случае эти карты окажутся заблокированными с 1 декабря.

Сотрудники компаний должны подтвердить данные. Это можно сделать на портале госуслуг. Новая норма направлена на борьбу с телефонным мошенничеством.

Также с ноября усиливается контроль за оборотом драгоценных металлов. Работающие в отрасли компании смогут вносить в специальную систему данные о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.