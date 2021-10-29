Создатель ИА «Панорама» ответил на жалобу губернатора Петербурга

Виталий Манн, один из основателей сатирического «информационного агентства «Панорама», прокомментировал жалобу на пародийное СМИ, с которой обратился в полицию губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после фейковой новости о подорожании билетов на метро в северной столице до 550 рублей.

«Чем больше в стране применят санкций против сатириков, тем действительно будет эффективнее реализовываться механизм борьбы с инфляцией», – сообщил Манн в беседе с «Ридусом».

Основатель «Панорамы» добавил, что на публикации его пародийного информагентства и раньше поступали жалобы властям, но на уровне главы региона подобное происходит впервые.

«В плане публичности инцидент произошел впервые, чтобы так вот громко такое высокопоставленное лицо заявило», – заметил Манн.

Подписчики «Панорамы» в соцсетях отметили, что Беглову стоило бы предъявлять претензии к СМИ, которые распространили новость сатирического издания, даже не задумавшись, что она, скорее всего, шуточная.

Ранее журналисты «Панорамы» на фоне ужесточения антиковидных мер во всех регионах России выпустили новость о том, что в период нерабочих дней стоимость поездки в петербургском метро якобы вырастет в десять раз. В своем материале они ссылались на несуществующий приказ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«С 30 октября по 7 ноября стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе составит 250 рублей, а на метро – 550 рублей. В конце концов, вместо того чтобы проехать две остановки на автобусе, намного лучше прогуляться пешком. Это не только полезно для здоровья, но и позволит существенно снизить риски заразиться коронавирусом», – говорилось в тексте.

Многие петербуржцы приняли очередной розыгрыш от «Панорамы» за чистую монету и начали звонить в городской комитет по транспорту, требуя объяснений. Ведомству пришлось выпустить пресс-релиз, разъясняющий, что на самом деле взвинчивать цены на проезд в метро никто не собирался.

Позднее глава Петербурга заявил, что намерен обратиться в полицию с жалобой на действия журналистов «Панорамы»: «Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление».