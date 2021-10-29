 

Призывавшего к убийствам полицейских мужчину задержали в Москве

29.10.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину, который призывал в Сети к убийствам сотрудников полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что на одном из форумов в сети Интернет анонимный автор оставил запись, в которой призывал к убийствам сотрудников полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. 60-летний ранее судимый мужчина задержан», – приводит ТАСС слова Волк. Она добавила, что во время обыска у него изъяли зарегистрированное охотничье ружье и компьютер, с которого он отправил сообщение.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова в свою очередь добавила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и с угрозой применения насилия»).

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказала Иванова. В настоящее время, по ее словам, следователи собирают доказательственную базу и проводят необходимые судебные экспертизы.

Как отметила Волк, в ходе комплексного психолого-лингвистического исследования выявлено, что опубликованный обвиняемым текст содержит признаки возбуждения ненависти по отношению к представителям профессиональной группы, а также угрозы совершения насильственных действий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами

27.02 / Борщ вошел в двадцатку самых вкусных супов мира по версии CNN

19.01 / Lexus представил седан LS 500H в новой версии Nishijin

23.12 / “Семечки с безалкогольным пивом”. Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню

09.10 / Опубликована переписка пытавшейся продать дочь в Москве матери

26.04 / Земана осудили за сомнения в причастности РФ к взрывам во Врбетице

12.07 / Коломойский внесен в санкционный список США, но дома остается неприкасаемым – Atlantic Council

03.02 / Джонсон призвал немедленно освободить Навального

10.04 / Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

29.06 / Буффон и Кьеллини продлили контракты с “Ювентусом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика