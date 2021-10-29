 

Собчак рассказала об отношениях между Богомоловым и ее сыном Платоном

29.10.2021, 10:10, Разное
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Известная российская телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак в интервью блогеру Иде Галич пояснила об отсутствии конфликтов между ее вторым мужем Константином Богомоловым и Платоном, сыном от первого мужа Максима Виторгана.
По словам Собчак, у режиссёра Константина Богомолова присутствует особый подход к детям. Он с ними всегда может найти общий язык и избежать неприятных ситуаций. Кроме того, у Богомолова есть дочь Анна от первого брака. Платон с девочкой тоже находятся в хороших отношениях и периодически общаются.

Напомним, звездная пара Собчак и Богомолов узаконили свои отношения 13 сентября 2019 года. Ранее Ксения Собчак была официально замужем за актером и режиссёром Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. От предыдущих браков у обоих остались дети, пишет портал Newinform.

Источник: teleprogramma.pro



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