Собчак рассказала об отношениях между Богомоловым и ее сыном Платоном

Известная российская телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак в интервью блогеру Иде Галич пояснила об отсутствии конфликтов между ее вторым мужем Константином Богомоловым и Платоном, сыном от первого мужа Максима Виторгана.

По словам Собчак, у режиссёра Константина Богомолова присутствует особый подход к детям. Он с ними всегда может найти общий язык и избежать неприятных ситуаций. Кроме того, у Богомолова есть дочь Анна от первого брака. Платон с девочкой тоже находятся в хороших отношениях и периодически общаются.

Напомним, звездная пара Собчак и Богомолов узаконили свои отношения 13 сентября 2019 года. Ранее Ксения Собчак была официально замужем за актером и режиссёром Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. От предыдущих браков у обоих остались дети, пишет портал Newinform.

Источник: teleprogramma.pro