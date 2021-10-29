 

Бардаш “дав хабаря” – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио

29.10.2021, 10:02, Новости дня
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В песне Бардаш поет о том, что “дав хабаря” полицейскому, депутату и своей совести.

“Я би не дал, если бы он не взял”, – прокомментировал премьеру трека на своей странице в Instagram артист.

ВИДЕОАудио: YOURA – тема / YouTube
Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – “токарь”). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, “Нервы”, “Грибы”. Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу “Коррупция” и музыканта Wellboy. 

Бардаш является одним из исполнителей песни “Грибов” “Тает лед”, которая принесла группе большую популярность. Клип на эту композицию в YouTube посмотрели более 242 млн раз. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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