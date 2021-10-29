 

Украинского антивакцинатора Милютина выгнали со студии канала “1+1”. Уходя он упал. Видео

29.10.2021, 10:02, Новости дня
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Выпуск ток-шоу с Милютиным вышел в эфире 28 октября. Он периодически высказывал тезисы против вакцинации, ругался с другими присутствующими. В частности, он обвинял выездные группы по вакцинации в том, что они распространяют вирус.

Также он заявлял, что 75% умерших от коронавируса в Великобритании прошли полный курс вакцинации, однако подтверждения данной информации не предоставил. В то же время аналитическая платформа Vox Ukraine в июле уже анализировала ряд фейков, что в Англии вакцинированные умирают чаще, чем невакцинированные, и выяснила, что эта информация была манипуляцией данными.

Очередной конфликт с Милютиным на ток-шоу случился во время выступления Булавиновой. Антивакцинатор перебивал ее и инфекционист предложила продолжить программу без Милютина.

Уходя из студии Милютин оступился и упал. Этот момент опубликовало агентства УНИАН на своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: УНІАН / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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