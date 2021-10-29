 

В “желтой” зоне эпидемической опасности остались две области Украины

29.10.2021, 10:02, Новости дня
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В “красной” зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

В “оранжевую” зону входят Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновецкая, Черниговская.

Скриншот: moz.gov.ua

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 27 октября решила перевести еще семь областей Украины в “красную” зону карантина с 30 октября. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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