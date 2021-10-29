“Круто! Стильные такие”. Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
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“Семейный look на Junior Fashion Week. Леон на подиуме уже второй раз, его отец примерно пятый, а мама… не пересчитать… Семья – это сила!” – подписал снимок 39-летний Яма.
“Круто! Стильные такие”, – прокомментировала пост santaviktoria.
“На дедушку Леон похож”, – заметила vik_yatsenko.
“Самые лучшие, самые позитивные! Счастья вашей семье!” – пожелал da_abramov.
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Контекст:
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Сын Леон родился у пары в 2015-м.
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами” и как конкурсант, и как судья, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.
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