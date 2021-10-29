 

В Минэкономразвития предложили помогать малоимущим продуктами

29.10.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ответ на поручение Михаила Мишустина по подготовке новых мер для стабилизации цен на российском рынке Министерство экономического развития подготовило свои предложения. В перечень ведомства вошел целый ряд важных пунктов. Один из основных касается запуска программы продовольственной помощи – эта мера поддержки будет очень актуальна для малоимущих россиян, которые смогут получать бесплатную еду от государства. К тому же, это позволит сократить рост цен на товары отечественного производства, имеющие большую социальную значимость – об этом сообщил телеканал “360”.

Стоит отметить, что инициативы об оказании такой помощи уже звучали в правительстве не раз. Только в прошлом году Минпромторг предлагал ввести потребительский сертификат для того того, чтобы малоимущие могли получать адресную помощь, однако до реализации программы дело так и не дошло.

Как сообщил РИА ФАН, в числе прочих мер для снижения давления инфляции Минэкономразвития предложило наладить связи между крупными торговыми сетями и фермерами, организовывать фермерские ярмарки, а также создать программу поддержки отечественных производителей фруктов и овощей.

Согласно поручению Мишустина, свои предложения также должны подготовить Минсельхоз и Минпромторг. Как сообщили “Известия”, все три ведомства должны направить в правительство сводный доклад по этому вопросу уже в 1-ому ноября.

Ранее “Дни.ру” писали о другой мере поддержке: россиянам рассказали о способе получения ежемесячной выплаты в размере 15 тысяч рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / «Правильно будет – Белорусский федеральный округ»: Институт русского языка поставил точку в спорах о Беларуси и Белоруссии

14.08 / Мнение: Всё, понравился – делай справку на венерические…

06.04 / Мнение: Есть ли в России возможность учиться?

23.07 / Злоупотребление кофе может привести к развитию слабоумия

17.05 / Королеве Максиме – 50 лет: 20 самых ярких и запоминающихся образов именинницы

27.05 / 54-летний Филипп Киркоров рассказал о причинах сокрытия своей личной жизни

24.09 / Мнение: О проблеме военных преступлений в ходе майской войны в Палестине

19.12 / Эксперт сравнил качество изображений нового Samsung Galaxy S21 с iPhone 12 Pro

16.01 / Певица Монеточка опубликовала видео со свадьбы в Сочи

29.08 / Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ПВО и мощных БПЛА для войны нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика