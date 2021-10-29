Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» Изачика объявили в розыск

Сооснователь группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик – партнер скончавшегося около года назад основателя компании Бориса Александрова – объявлен в международный розыска рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки, в розыск по этому делу также объявлен предприниматель Леонид Белиловский, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск», – сообщил источник ТАСС. По его словам, Изачик владел 100% долей в уставном капитале этой компании, сказал источник.

Напомним, в ноябре 2020 года президент «Росагроэкспорта» и основатель именного бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от коронавируса.