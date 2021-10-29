Корвет ТОФ уничтожил цели из артустановок в ходе учений в заливе Петра Великого

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29.10.2021, 9:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКорвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.

«В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установкой А-190», – передает РИА «Новости» слова командира корвета «Герой РФ Алдар Циденжапов» капитана 3-го ранга Андраника Шишмоняна.

Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожили макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.

Также экипаж корвета отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса «Уран» по морской цели с выполнением электронных пусков без фактического запуска ракет.

В рамках учений экипаж вертолета Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета стоят противокорабельные ракеты «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками «Пакет-НК». Корабль способен принимать на борт вертолет Ка-27 любой модификации.

Напомним, 25 декабря 2020 года во Владивостоке состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья.



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