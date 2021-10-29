В РФ предложили ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев.

Сухарев указал, что налогообложение в этой сфере действует по-разному в российских регионах: где-то пенсионеров полностью освобождают от него при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а в других субъектах владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил все равно платят половину налога, передает RT.

Кроме того, из-за проблем с общественным транспортом в малых населенных пунктах пенсионерам необходимы собственные авто.

«Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил», – подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог.