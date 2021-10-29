 

Диетолог рассказала о вреде регулярного недосыпа

29.10.2021, 9:16, Разное
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Диетолог Светлана Панченко пояснила о вреде для организма из-за регулярного недосыпа. Дело в том, что в таком случае нарушается выработка некоторых гормонов.
Речь идет о кортизоле или гормоне стресса, мелатонине или гормоне сна, а также гормонах роста и тех, которые отвечают за регуляцию аппетита. По словам врача, чтобы избежать проблем, следует ложиться спать в 10 вечера, в комнате должно быть темно, окна зашторены.

Необходимой длительностью сна для взрослых считается 8 часов, для детей – 9-10 часов. Если режим сна нарушен, то у человека происходит дисбаланс указанных гормонов, что чревато отеками, раздражительностью, перепадами настроения, чрезмерной тягой к употреблению сладкой и жирной еды.

Не стоит откладывать визит к врачу, если человек хочет постоянно спать. Это может быть симптомом депрессии или гиперсомнии, сообщается в материале издания iReactor.



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