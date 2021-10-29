Академик Гинцбург раскрыл некоторые свойства новой вакцины от COVID-19

Академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая назальная вакцина от COVID-19 будет эффективной не менее полугода.

По его словам, сейчас новая вакцина от вируса SARS-CoV-2 находится в стадии разработки, но о некоторые ее свойствах можно уже уверенно говорить. В частности, как предполагают российские ученые, эту новую вакцину будут использовать совместно со «Спутником V». Применение спрея для ревакцинации гарантировано защитит человека от заболевания коронавирусной инфекцией, а период между прививками будет не менее шести месяцев.

Не стоит забывать, что SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 начиная с октября 2021 года, только проходит клинические испытания. На сегодня самым надежным способом предупредить тяжелое течение болезни является вакцинация, пишет Политэксперт.

Источник: ria.ru