 

Академик Гинцбург раскрыл некоторые свойства новой вакцины от COVID-19

29.10.2021, 9:16, Разное
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Академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая назальная вакцина от COVID-19 будет эффективной не менее полугода.
По его словам, сейчас новая вакцина от вируса SARS-CoV-2 находится в стадии разработки, но о некоторые ее свойствах можно уже уверенно говорить. В частности, как предполагают российские ученые, эту новую вакцину будут использовать совместно со «Спутником V». Применение спрея для ревакцинации гарантировано защитит человека от заболевания коронавирусной инфекцией, а период между прививками будет не менее шести месяцев.

Не стоит забывать, что SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 начиная с октября 2021 года, только проходит клинические испытания. На сегодня самым надежным способом предупредить тяжелое течение болезни является вакцинация, пишет Политэксперт.

Источник: ria.ru



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