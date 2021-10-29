Нутрициолог предупредила диабетиков об опасности употребления бананов

Нутрициолог Алена Степанова предупредила диабетиков об опасности употребления бананов. Дело в том, что эти плоды могут повышать уровень сахара в крови.

Спелые бананы имеют высокий гликемический индекс, что способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, это особенно опасно для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

Употреблять бананы с осторожностью следует тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника или диареи. Дело в том, что в них содержатся сахариды, что негативно отразится на состоянии.

Остальным людям можно включать бананы в рацион, что принесет пользу организму. Они являются источником триптофана и инсулина. Первый является предшественником серотонина или гормона радости, второй – одним из видов растворимой клетчатки, который оказывает положительное воздействие на процесс опорожнения кишечника и его микробиом.

Источник: rsport.ria.ru