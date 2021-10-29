Euronews – пожарные пытаются остановить крупнейший пожар в австрийских Альпах

Австрийские Альпы охвачены мощным лесным пожаром, который уже назван одним из крупнейших в этом регионе за всю историю наблюдений. За три дня площадь, охваченная огнём, увеличилась с 5 гектаров до 115, передаёт Euronews. Пожарные пытаются взять под контроль огненную стихию, но пока безуспешно, тем более что местность в горах почти непроходимая и передвигаться по земле крайне сложно.

Это один из крупнейших лесных пожаров, когда-либо зарегистрированных в австрийских Альпах. Он возник в понедельник в районе местечка Хиршванг-ан-дер-Ракс и пока его не удаётся локализовать. Площадь огня за три дня увеличилась с 5 до 115 гектаров.

«Это пылающий ад», — говорят специалисты лесного хозяйства. Пожарные пытаются не допустить распространение пламени на другие территории.

ДИТМАР ФАРАФЕЛЛЬНЕР, пожарная охрана Нижней Австрии: В настоящее время в операции задействованы 300 пожарных. Мы увеличили количество вертолётов с шести до восьми. Два вертолёта нам направили Вооружённые силы, плюс у нас есть четыре полицейских автомобиля. Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнём. Местность практически непроходимая, продвигаться по земле крайне сложно.

По словам специалистов, если в следующие часы ветер сменит направление в сторону Ракса, это крайне осложнит и без того непростую операцию.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.